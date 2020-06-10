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«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала Кубка Германии

«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала Кубка Германии
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» в полуфинале Кубка Германии сезона-2019/2020.

Cтавка: «Айнтрахт» забьет за 1.81.

«Не так давно, уже после перерыва, связанного с коронавирусом, команды играли между собой в чемпионате. «Бавария» выиграла убедительно по счету (5:2), но по ходу матча, ведя 3:0, едва не позволила «Айнтрахту» отыграться. Счет стал 3:2. Мюнхенцам снова пришлось включиться. Игроки «Баварии», конечно, весьма наглые. Они постоянно говорят о том, что хотят в этом сезоне требл. Чемпионство уже практически выиграно. Они хотят теперь Кубок и Лигу чемпионов. И они прекрасно понимают, какая у них должна быть мотивация на эту игру.

Пусть матч и кубковый, вроде бы он должен получиться более упорным, но «Бавария» все-таки победит. При этом букмекеры как-то уж совсем недооценивают Франкфурт. Я поставлю на то, что «Айнтрахт» забьет гол. Коэффициент — 1,81. Всякое бывает в футболе — пенальти, штрафной. Или угловой приведет к голу, как в недавней встрече.

Ну а так «Бавария» понимает, что должна выигрывать Кубок. С другой стороны в финал вышел «Байер», — сказал Андронов.

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