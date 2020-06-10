Курс доллара США. Прогноз эксперта: возможен разворот в любую сторону

Аналитик «Велес Капитал» Юрий Кравченко дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе, отметив, что комментарии ФРС и её главы в отношении сильных данных по рынку труда за май могут существенно повлиять на расстановку в паре доллар-рубль.



«В центре внимания сейчас не нефть, а двухдневное заседание ФРС, которое завершится уже сегодня вечером. Инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Но их волнует, какие комментарии даст глава американского регулятора Джером Пауэлл. Для рынка «чёрного золота» важным станет традиционный прогноз института API по запасам сырой нефти. Всё это говорит о том, что курс рубля сейчас очень сильно зависит от внешних факторов и в любой момент может развернуться как в сторону роста, так и падения», – заявил Кравченко.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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