Курс доллара США. Прогноз трейдера: рубль будет вести себя уверенно

Аналитик «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Инвесторы по-прежнему с большим оптимизмом воспринимают возможность быстрого восстановления мировых экономик после пандемии COVID-19 и пока стараются не замечать негативных тенденций. Аналогичная ситуация складывается и на рынке нефти, где трейдеры с воодушевлением восприняли новые договорённости ОПЕК+ и вяло отреагировали на то, что не все страны исполняют эти договорённости.



Несколько насторожило инвесторов заявление саудовского принца, но даже на этом фоне цена на нефть в рублях в начале этой недели выросла выше 2800 за баррель (менее 1500 в марте) и вышла на очень комфортный для бюджета уровень. Если вспомнить, что до июньского заседания российского Центробанка осталось менее двух недель, то можно предположить, что рубль будет вести себя уверенно и вряд ли на перспективу ближайших 14 дней уйдёт из диапазона 68-70, что вполне нормально», – сказал Хомяков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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