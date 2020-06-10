Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей турнира UFC 251
Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей главных боев турнира UFC 251, который состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Россиянин дал прогноз на исход титульного боя между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и претендентом на пояс Гилбертом Бернсом. Хабиб предсказал победу Усмана.
Кроме того, россиянин ожидает победы Макса Холлоуэя над действующим чемпионом в полулёгком весе Александром Волкановски. Ещё Хабиб поставил на победу Петра Яна над Жозе Алдо в поединке за титул в легчайшем весе.
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