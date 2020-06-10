«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Александра Неценко на встречу 1/2 финала Кубка Германии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Германии сезона-2019/2020 «Бавария» — «Айнтрахт».



Ставка: победа «Баварии» минимум в 3 мяча за 1.94.



«Мюнхенцы — железный фаворит матча. У команды Ханса-Дитера Флика 15 побед в 16 матчах чемпионата. После рестарта сезона мюнхенцы собрали максимум очков, почти гарантировав себе титул. Качество футбола «Баварии» запредельное. Левандовски установил новый личный рекорд результативности, забив уже 44-й гол в сезоне, а Мюллер повторил рекордное достижение Де Брёйне, отдав уже 20-й голевой пас в Бундеслиге. Оба из-за дисквалификации пропускают следующий матч чемпионата против «Боруссии» Мёнхенгладбах. Значит, в среду точно сыграют.



«Айнтрахт» стоит 11-м в таблице. После возобновления первенства франкфуртцы ушли с последнего места по набранным очкам на выезде (это важно, ведь игра в Мюнхене), прибив «Вольфсбург» и «Вердер». Однако у подопечных Ади Хюттера всего 2 победы в 6 матчах и 3 поражения на этом отрезке. К тому же встречу пропускает ведущий форвард Костич.



Конечно, у «Айнтрахта» прекрасно налажены стандарты. Понятно, что эта команда уже забивала «Баварии» 5 мячей в первом круге и 2 во втором. Но запас прочности «Баварии» огромен. Поэтому мне кажется, «Айнтрахт» будет снова разгромлен, как уже почти случилось с «Байером», а до этого произошло с «Фортуной», — сказал Неценко.



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«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Гнабри забьют на любимом отрезке После паузы в Бундеслиге мюнхенцы забили пять мячей в заключительной трети первого тайма.