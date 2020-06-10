Москвич украл у подруги 2 млн рублей. Он делал ставки на спорт на эти деньги

21-летняя жительница Москвы обратилась в полицию. Она заявила, что с её банковского счёта украли более 2 млн рублей.



Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный мужчина, который, как выяснилось, является знакомым потерпевшей. Подозреваемый знал данные банковской карты знакомой и делал ставки на спорт, используя деньги с её счёта. У мужчины был доступ к мобильному телефону девушки. Он подтверждал транзакции на перевод денежных средств, после чего удалял сообщения, чтобы заявительница ничего не узнала. Такие операции он производил в течение нескольких дней.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.



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