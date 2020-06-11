«Севилья» — «Бетис»: прогноз Владислава Радимова на игру 28-го тура Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 28-го тура Примеры «Севилья» — «Бетис».
Ставка: победа «Севильи» за 1.94.
«Если говорить о победителе, то думаю, что у «Севильи» больше шансов, ей нужнее выиграть. Она ведёт борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, да и состав у «Севильи» всё-таки сильнее, хотя, конечно, не думаю, что «Бетис» просто так уступит. Мы знаем, как строит игру Лопетеги, у его команды должен быть хороший контроль мяча, но сейчас про «Севилью» нужно говорить в контексте того, что вернулся в команду спортивный директор Мончи, а у него получается как создавать хорошие команды, так и заработать деньги. Я думаю, что в этом плане и в «Севилье» у него получилось, так как сейчас собрана хорошая команда, которая идёт вверху таблицы.
Также считаю, что во втором тайме голов мы увидим больше, чем в первом, потому что обе команды в начале встречи будут предельно осторожны, и первый тайм вряд ли будет похож на футбол. Сначала командам надо освоиться, понять, что происходит, потому что наверняка большая часть футболистов не играла в таких условиях при пустых трибунах», — сказал Радимов.
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