«Севилья» — «Бетис»: ставка Олега Жукова на встречу 28-го тура Примеры

Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Бетис».



Ставка: 1-я карточка до 22-й минуты за 1.83.



«Рестарт испанской Примеры нас ждет просто убойный — самое жаркое дерби Пиренейского полуострова, «Севилья» — «Бетис». За последние 5 лет это будет 10-я встреча соперников, в 9 предыдущих арбитры показали 72 ЖК, или 8 в среднем за игру. Я не буду гадать, сколько карт будет на этот раз, гораздо интереснее ставка на раннюю ЖК до 22-й минуты матча.



Начну с того, что в упоминавшихся 9 играх в первые 21 минуту было показано 11 ЖК. А тут еще и назначение на матч получил арбитр Антонио Мигель Матео Лаос, ранняя ЖК — фишка этого рефери.

Смотрим: в сезоне-2019/20 наш герой отсудил 24 матча различных турниров, в 14 случаях наш выбор сыграл. В Примере у Лаоса 14 игр и 9 попаданий в нашу ставку. Особенно арбитр любит зажечь ранний желтый свет в топовых матчах, как недавно в «эль класико», где к 22-й минуте игры было уже 3 ЖК!



Севильское дерби Антонио Мигель Матео Лаос судил лишь раз, и то на Кубок короля. В январе 2016 года он работал на ответном матче. Интриги тогда не получилось, «Севилья» разделалась с земляками 6:0 по сумме 2 встреч, Лаос показал всего 3 ЖК, но… первая ЖК была уже на 11-й минуте», — сказал Жуков.



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