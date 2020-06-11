«Севилья» – «Бетис»: ставка Владимира Чаплыгина на матч 28-го тура чемпионата Испании

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин дал прогноз на стартовый матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу.



Ставка: меньше 32 фолов в матче за 1.85.



«Прекрасная новость: чемпионат Испании по футболу возобновляется! В первом матче рестарта между собой сойдутся «Севилья» и «Бетис». Что можно сказать о букмекерской линии на различные статистические параметры? Тоталы на угловые и ауты выверены очень тщательно, а вот за фолы глаз зацепился.



К сожалению, прогнозы на рестарт чемпионата делать очень сложно. Никто не знает, насколько футболисты далеки от своих прежних кондиций. Деваться некуда, придётся оперировать данными, собранными несколько месяцев назад. И «Севилья», и «Бетис» нельзя назвать отпетыми грубиянами. Да, команды фолят, но не чрезмерно. Если бы этот матч судил безымянный рефери, который бы вобрал в себя свойства всех своих коллег по судейскому цеху, то от матча следовало бы ожидать от 22 до 30 фолов.



А теперь давайте сопоставим имеющиеся данные по выступлению команд в текущем сезоне чемпионата Испании со статистикой арбитра Антонио Мигеля Матео Лаоса. Да, именно этот рефери со столь длинным именем будет обслуживать предстоящий матч. В отличие от ряда своих коллег, он свистит чуть реже. Если от среднестатистического судьи мы вправе ожидать 22-30 фолов, то у Антонио Мигеля Матео Лаоса промежуток сокращается до 22-28 фолов. Думаю, что предложенная букмекером планка фолов оказалась завышенной. Так что играем тотал меньше 31.5», — сказал Чаплыгин.



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