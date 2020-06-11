Курс доллара. Прогноз аналитика: нефть тянет рубль вниз

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Главным негативным фактором, который влияет сейчас на курс рубля, является снижение на рынке энергоносителей. Несмотря на это, валюты развивающихся стран в рамках сессии среды умеренно укреплялись к доллару, однако это совсем не помогло нашему рублю. Пока пара доллар-рубль медленно продолжает движение в коридоре 67,50-70,00. Однако при продолжении негативной динамики цен на «чёрное золото» и ухода сорта Brent ниже $ 40 за бочку американская валюта предпримет попытку пробить верхнюю границу диапазона, и произойти это может уже очень скоро – в начале следующей рабочей недели», – заявил Зварич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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