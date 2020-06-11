Курс доллара США. Прогноз эксперта: американская валюта может обвалиться до 60 рублей

Эксперт Газпромбанка дал прогноз на курс доллара США в 2020 году.



«С позиции технического анализа пара доллар/рубль тестирует сильную область поддержки 67,33-70,67, заданную мартовским скачком вверх. В краткосрочном плане в паре доллар/рубль ещё можно ожидать продолжения технической коррекции в сторону понижения, поскольку среднесрочный тренд стал нисходящим.



Технический потенциал укрепления рубля ещё на 2,9% сохраняется, его реализация в основном зависит от динамики доллара на внешних рынках. Более того, если у рубля хватит сил и смелости преодолеть указанную зону поддержки для доллара, это будет означать слом долгосрочного тренда, который пока для американской валюты является бычьим.



В этом случае доллар на горизонте одного года может упасть до 60 рублей. Вероятность реализации такого сценария мала, но отлична от нуля, ибо веские причины для обрушения доллара вполне могут возникнуть», — заявил Кравчук.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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