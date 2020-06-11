Букмекеры обрушили коэффициент на то, что Смолов останется в «Сельте»

Испанский клуб «Сельта» хочет выкупить контракт Фёдора Смолова у «Локомотива». Сейчас стороны ведут консультации по возможному трансферу российского нападающего. Букмекеры обрушили коэффициент на то, что следующий сезон Фёдор начнёт в клубе из Виго.



Поставить на то, что сезон-2020/2021 Смолов начнёт в «Сельте», можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 54% вероятности. Сделать ставку на то, что россиянин продолжит карьеру в другом клубе, можно за 2.20 (46%).



При этом ещё в феврале букмекеры оценивали вероятность продолжения форвардом карьеры в «Сельте» коэффициентом 2.50.



30-летний нападающий забил 1 гол в 6 матчах за галисийский клуб. Он поразил ворота мадридского «Реала». Смолов играет за «Сельту» на правах аренды. Возможная сумма выкупа контракта — 6,5-8 млн евро.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.