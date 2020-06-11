Букмекер предлагал «Химкам» 300 млн за два года и смену названия

Глава компании «Париматч» в СНГ Дмитрий Сергеев рассказал о предложении букмекера спонсорского контракта «Химкам».



По словам Сергеева, компания стала партнёром клуба в начале 2020 года. Договор подразумевал продление сотрудничества. в случае выхода клуба в РПЛ.



«Зная о проблемах клуба с финансированием, мы выступили с предложением стать титульным спонсором клуба», — написал Сергеев в своем телеграм-канале.



Он также добавил, что букмекер предложил клубу контракт на сумму 300 млн рублей за два года, полную экипировку команды, инвестиции в промоактивности и брендированный клубный автобус в бесплатную аренду.



Взамен клуб должен был сменить имя на ФК «Париматч», сменить название стадиона, носить форму в цветах клуба. Также букмекер должен был назначить пресс-атташе клуба и получить наблюдательную должность в совете директоров. Планировалась также полная открытость ко всяческим пиар-кампаниям, вплоть до участия топ-блогера в официальном матче РПЛ.



Предложение отклонили. «Химки» получили право выступить в РПЛ, но, вероятнее всего, клуб откажется от него из-за недостатка финансирования.