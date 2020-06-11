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Клубы Ла Лиги не смогут рекламировать букмекеров до 21 июня

Клубы Ла Лиги не смогут рекламировать букмекеров до 21 июня
Ставки / Прогнозы 0

Сразу 8 клубов Примеры не смогут рекламировать своих партнеров-букмекеров до 21 июня. Таким образом, «Леганес», «Севилья», «Валенсия», «Осасуна», «Леванте», «Алавес», «Гранада» и «Мальорка» сыграют в форме без логотипов букмекерских компаний. Кроме того, реклама букмекеров запрещена на стадионах.

Все дело в том, что в Испании до 21 июня действует режим чрезвычайного положения. В его рамках запрещена реклама азартных игр. Рекламировать букмекеров можно только с часу ночи до 5 часов утра.

Чемпионат Испании по футболу возобновится сегодня, 11 июня, матчем «Севильи» и «Бетиса».

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