«Севилья» — «Бетис»: где смотреть прямую трансляцию матча Ла Лиги, прогнозы, ставки

Сегодня, 11 июня, «Севилья» и «Бетис» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.



Прогноз «Чемпионата»: «Севилья» не проиграет + обе забьют за 2.24.



Разумеется, подопечные Хулена Лопетеги идут у букмекеров фаворитом. Во-первых, свой стадион — это всегда преимущество, пусть и болельщиков на нём не будет. Во-вторых, «Севилья» уверенно чувствовала себя в первой части сезона и ушла на паузу на третьей позиции.



Делать прогноз на первый тур после долгой паузы невероятно сложно, поскольку уровень физической готовности соперников остаётся под большим вопросом. Логичнее всего отталкиваться от истории противостояния. И тут наблюдается солидное преимущество на стороне красно-белых.



В пяти предыдущих дерби с «Бетисом» на своём поле они одержали четыре победы. Также стоит учесть, что в пяти из шести последних поединков голы забивались в обе стороны. В принципе букмекеры дают на классический вариант «обе забьют» коэффициент 1.76, что уже неплохо.



Но можно пойти дальше и взять 1Х + обе забьют за 2.24. Достаточно сказать, что зелёно-белые с отрывом забивают больше всех в нижней половине турнирной таблицы чемпионата Испании — 38 голов за 27 туров, то есть в среднем почти по полторы штуки. Заклятый соперник станет для них замечательным раздражителем.



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