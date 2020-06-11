«Севилья» — «Бетис»: где будет прямая трансляция матча Примеры, ставки и коэффициенты

11 июня «Севилья» и «Бетис» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.
Прогноз «Чемпионата»: «Севилья» не проиграет + обе забьют за 2.24.
Подопечные Хулена Лопетеги идут у букмекеров фаворитами. Во-первых, свой стадион — всегда преимущество, пусть и болельщиков на нём не будет. Во-вторых, «Севилья» уверенно чувствовала себя в первой части сезона и ушла на паузу на третьем месте.
Делать прогноз на первый тур после долгой паузы невероятно сложно, поскольку уровень физической готовности соперников под большим вопросом. Логичнее всего отталкиваться от истории противостояния. И тут солидное преимущество на стороне красно-белых.
В пяти дерби с «Бетисом» на своём поле они одержали четыре победы. Стоит учесть, что в пяти встречах из шести последних голы забивались в обе стороны. Букмекеры дают на классический вариант «обе забьют» коэффициент 1.76.
Но можно пойти дальше и взять 1Х + обе забьют за 2.24. Достаточно сказать, что зелёно-белые с отрывом забивают больше всех в нижней половине турнирной таблицы чемпионата Испании — 38 голов в 27 турах, то есть в среднем почти по полторы штуки. Заклятый соперник станет для них замечательным раздражителем.
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