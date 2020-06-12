«Валенсия» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Леванте» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Валенсии» и минимум 2 мяча в матче за 1.87.



«После севильского дерби нас ждет валенсийское. «Валенсия» примет «Леванте». Здесь тоже, наверное, предельно понятна расстановка сил. «Валенсия» — фаворит. «Леванте» — команда, которая звезд с неба не хватает, но покусать соперника может.



Трудно сказать, кто в каком состоянии будет находиться, как отсутствие зрителей повлияет на игру. «Валенсия» уже играла дома без зрителей против «Аталанты». И мы помним, чем все это закончилось.



В этом противостоянии команды часто обмениваются забитыми мячами. В последних четырех матчах «Валенсия» минимум два мяча забивала. В первом круге «Валенсия» победила на выезде — 4:2. В прошлом сезоне она выигрывала 3:1. В позапрошлом тоже 3:1.



У «Валенсии» не сыграет Кондогбия, он дисквалифицирован. У «Леванте» не сыграет только Иван Лопес, который травмирован.



Раз уж статистика за «Валенсию», минимум по 2 она забивает «Леванте», порекомендую «индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1,5 мяча» за 1,6. Ну и мне кажется, что «Валенсия» просто посильнее. Дома она должна побеждать даже в новых условиях — после пандемии. За 1,87 можно сыграть победу «Валенсии» через тотал больше 1,5 мяча. Выбирайте один из вариантов. 2:0, 2:1 здесь может быть», — сказал Генич.



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