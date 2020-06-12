«Минск» — «Ислочь»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Минск» — «Ислочь».



Ставка: обе забьют за 1.71.



«Это две команды, которые не произвели впечатление за время показа чемпионата Беларуси. Обе команды имеют проблемы с балансом в игре. Они делают акцент то на атакующие действия, то на оборонительные, а чёткого баланса не существует. Отталкиваясь от того, что я видел, я ставлю на то, что обе команды забьют. В целом это равные команды, поэтому ставить на исход нет смысла, это игра на три результата. А что касается голов, то я думаю, и те и другие способны забивать. И забивать не потому, что они сами по себе атакующие команды, а исходя из того, что у них нет баланса, слаженных действий в обороне», — сказал Радимов.



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