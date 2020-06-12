«Ювентус» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка Италии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан».
Ставка: «Ювентус» забьёт минимум 2 гола за 1.69.
«Первая игра закончилась со счётом 1:1. Там «Милан» вёл в счёте, затем оборонялся, остался вдесятером, едва не сохранил победный счёт, но всё-таки пропустил с пенальти на последних минутах. То есть «Юве» в ответной игре достаточно сыграть вничью у себя дома 0:0.
«Ювентус» играет на своём поле, а дома он одержал победы в семи матчах подряд. Если брать кубковую статистику «Юве» и «Милана» и сравнить её, то это как два разных полюса. В 11 последних кубковых матчах «Ювентус» девять раз выиграл в основное время, у «Милана» — две победы, семь ничьих и два поражения.
Была пауза, но как наследие прошлых времен остались дисквалификации. Их сразу три у «Милана», и среди этих потерь есть Златан Ибрагимович. Придётся играть без него.
У «Ювентуса» нет дисквалифицированных, но из-за травмы под вопросом участие Рэмзи и Игуаина. В Турине в личных встречах часто забивают и те и другие. Это было в четырёх из пяти последних встреч. Но забивают немного. Чаще всего не больше трёх мячей в сумме.
Не сыграет Ибрагимович, но будет Ребич, который в первом матче как раз и открыл счёт. У него в семи предыдущих играх чемпионата шесть голов. У Криштиану — 16 мячей в последних 12 матчах чемпионата. Если брать личные встречи, то в девяти последних играх восемь побед у «Юве». А в первом круге чемпионата «Ювентус» выиграл у «Милана» 1:0.
Всё идёт к прогнозу в пользу «Ювентуса», но я выберу более изощрённый вариант. Ставлю на индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5», — сказал Гусев.
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