«Ювентус» — «Милан»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру 1/2 финала Кубка Италии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан».
Ставка: минимум 6 желтых карточек за 2.00.
«В первой игре еще весной «Милан» здорово сыграл, но упустил победу — 1:1. Ответная игра пройдет в Турине, но честно признаюсь, что после такой большой паузы это гадание на кофейной гуще. Как будут команды выглядеть после такой большой паузы? Практически невозможно предсказать.
Поэтому я буду копаться в статистических терминах, здесь все более прогнозируемо. Знаете, на мысль о ставке на желтые карточки меня натолкнула статистика чемпионата Германии — там после рестарта вырос процент гостевых побед и стало больше желтых карточек. И хозяевам стали больше показывать, нет хозяйского судейства, когда трибуны еще поддавливают и арбитры уверенно показывают «горчичники». В случае с «Ювентусом» это очень важный момент.
Посмотрел на последние очные матчи «Юве» и «Милана». И знаете, в последних четырех играх минимум шесть желтых было. Это много. И красных было достаточно, в последних пяти играх было четыре красных.
Ну и последнее — арбитром встречи станет Джанлука Рокки, один из самых статусных и известных итальянских арбитров. В среднем 5,75 желтых за матч он выписывает. Такой статусный арбитр церемониться со звездами не будет. Плюс ко всему заждались все футбола, будет много эмоций, быстро устанут игроки и станут лупить по ногам. Мой прогноз — тотал желтых карточек больше 5,5 с коэффициентом 2.00», — сказал Шнякин.
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