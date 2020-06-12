«Городея» — «Слуцк»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Городея» — «Слуцк».



Ставка: «Слуцк» не проиграет за 1.37.



«С одной стороны, «Слуцк» — фаворит. Между командами есть разница в набранных очках, и они располагаются далеко друг от друга в турнирной таблице. «Городея» в прошлом матче получила четыре мяча от «Смолевичей», и для меня это стало большим сюрпризом, а «Слуцк» сыграл вничью с «Торпедо», но опять же, в белорусском чемпионате бывает всё. «Слуцк», конечно, фаворит, но я не думаю, что «Городея» проиграет с крупным счётом вторую игру подряд.



Поставлю на то, что «Слуцк» не проиграет. В самом начале чемпионата мне нравилась игра «Слуцка», а сейчас я не могу такого сказать, хотя в игре против «Торпедо» команда выглядела нормально, грамотно. Как мне кажется, при всём нашем российском снобизме, что в Беларуси чемпионат не слишком хорош, тренерская работа заметна почти во всех клубах, люди используют то, что есть. Провалы, которые случаются в некоторых играх, — это больше проблемы психологического плана», — сказал Непомнящий.



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