«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» в 31-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» минимум в 2 мяча за 2.01.



«Несмотря на то что гости в последнее время выглядят не очень воздушно и легко и не могут найти свою игру после паузы, всё-таки класс их игроков гораздо более серьёзный. А те задачи, которые стоят перед «Лейпцигом», не позволяют им в дальнейшем допускать ошибки.



Считаю, что «Хоффенхайм», который также не отличается стабильностью, вряд ли имеет шансы на успех в этом матче.



Все ждут большого количества голов в этом матче. Даже коэффициент на «тотал больше 3 мячей» выглядит достаточно забавно. Я бы поставил на победу гостей с форой (-1,5) мяча. Мне кажется, что это как раз тот случай, когда можно сыграть амбициозно. Хороший коэффициент дают — 2.01. Можно поболеть за «Лейпциг», — сказал Андронов.



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