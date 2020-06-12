«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» в 31-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» минимум в 2 мяча за 2.01.
«Несмотря на то что гости в последнее время выглядят не очень воздушно и легко и не могут найти свою игру после паузы, всё-таки класс их игроков гораздо более серьёзный. А те задачи, которые стоят перед «Лейпцигом», не позволяют им в дальнейшем допускать ошибки.
Считаю, что «Хоффенхайм», который также не отличается стабильностью, вряд ли имеет шансы на успех в этом матче.
Все ждут большого количества голов в этом матче. Даже коэффициент на «тотал больше 3 мячей» выглядит достаточно забавно. Я бы поставил на победу гостей с форой (-1,5) мяча. Мне кажется, что это как раз тот случай, когда можно сыграть амбициозно. Хороший коэффициент дают — 2.01. Можно поболеть за «Лейпциг», — сказал Андронов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 12 июня 2020
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 11 июня 2020
-
22:00
-
19:15
-
19:00
-
18:02
-
18:00
-
17:00
-
16:48
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00