«Гранада» — «Хетафе»: прогноз Михаила Поленова на матч 28-го тура Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 28-го тура Примеры «Гранада» — «Хетафе».
Ставка: победа «Хетафе» с форой (0) за 1.67.
«Хетафе» многим не нравится, его называют антифутбольной командой, которая не даёт играть сопернику. Это было бы правдой, если бы «Хетафе» не обыгрывал такие команды, как «Гранада», в том числе на выезде. Просто так на ровном месте это не берётся.
Я не буду утомлять вас статистикой, владением мяча, передачами в чужую штрафную и так далее. Понятно, что сравнивать игру «Хетафе» с образцами лучшей атакующей игры в Испании просто немыслимо. Естественно, они играют по-другому. Во-первых, в этом есть своя прелесть, а во-вторых, это приносит результат, нравится вам это или нет.
Что отличало команду Бордаласа на протяжении этого сезона — это, конечно, умение сыграть прагматично. Они иногда становились жертвой подобного прагматизма, но чаще они от этого выигрывали. Я думаю, что в матче с «Гранадой» они постараются сыграть именно так. Им не нужен будет тотальный контроль над мячом, нужно будет реализовать моменты, которые возникнут. «Хетафе» в этом смысле — один из лучших клубов в Испании.
Предлагаю вам задуматься над победой «Хетафе» с форой (0) и коэффициентом 1.67. В случае ничейного результата будет расход. Я призываю вам с осторожностью относиться ко всем командам возобновляющегося чемпионата, мы не очень представляем, что будет происходить. Первые игры дадут нам почву для дальнейших размышлений», — сказал Поленов.
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