«Ювентус» — «Милан»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу Кубка Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Милан».
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.59.
«Италия начинает с возвращения Кубка. Ответный поединок двух грандов. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. А тут ещё «Милан» будет без Ибры. Ставка на контратаки? Посмотрим.
«Ювентус» возвращается с Криштиану. Думаю, можно поставить на то, что обе забьют, и на победу «Ювентуса», хотя для «Милана» этот поединок более мотивирующий, ведь это единственный трофей, который светит в этом сезоне «россонери». Но тем не менее класс «Ювентуса» и мастерство и заряженность на победу Криштиану скажут решающее слово», — сказал Аскеров.
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