«Ювентус» — «Милан»: угадай исход матча — получи 500 рублей!

Сегодня, 12 июня, «Ювентус» сыграет с «Миланом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. Начало — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



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