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«Гранада» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

«Гранада» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Гранада» — «Хетафе».

Ставка: победа «Гранады» с форой (0) за 2.30.

«В букмекерской линии явным фаворитом матча идёт «Хетафе», поскольку синие находятся на пятой строчке турнирной таблицы, а преимущество своего поля для «Гранады» теряет свою актуальность из-за проведения игры без зрителей. Однако мне кажется, что «Хетафе» в линии переоценён.

Во-первых, «Гранада» не так уж плоха – она идёт на восьмом месте. А во-вторых, у «Хетафе» дисквалифицированы три футболиста основного состава – это опорники Арамбарри и Максимович, а также форвард Мата, второй лучший бомбардир команды.

Поэтому вполне стоит рассмотреть ставку на «Гранаду» с форой (0) за на удивление высокий коэффициент 2.28. Ещё одна идея – ставка на то, что «Гранада» выиграет с разницей в один мяч либо сыграет вничью», — сказал Вишневский.

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Обе команды отличаются надёжной обороной, но обидчику «Краснодара» нужна победа.
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