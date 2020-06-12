«Гранада» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Гранада» — «Хетафе».



Ставка: победа «Гранады» с форой (0) за 2.30.



«В букмекерской линии явным фаворитом матча идёт «Хетафе», поскольку синие находятся на пятой строчке турнирной таблицы, а преимущество своего поля для «Гранады» теряет свою актуальность из-за проведения игры без зрителей. Однако мне кажется, что «Хетафе» в линии переоценён.



Во-первых, «Гранада» не так уж плоха – она идёт на восьмом месте. А во-вторых, у «Хетафе» дисквалифицированы три футболиста основного состава – это опорники Арамбарри и Максимович, а также форвард Мата, второй лучший бомбардир команды.



Поэтому вполне стоит рассмотреть ставку на «Гранаду» с форой (0) за на удивление высокий коэффициент 2.28. Ещё одна идея – ставка на то, что «Гранада» выиграет с разницей в один мяч либо сыграет вничью», — сказал Вишневский.



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