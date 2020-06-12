«Ювентус» — «Милан»: ставка Александра Неценко на игру 1/2 финала Кубка Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Милан».
Ставка: победа «Ювентуса» и меньше 4 мячей в матче за 2.20.
«Давайте вспомним события первой встречи. «Милан» вёл в счёте, но в компенсированное время был назначен спорный и скандальный пенальти за игру Калабрии рукой, и «Ювентус» смог заполучить очень приемлемую для себя ничью. В ответном матче на поле туринцев «Милану» необходимо забивать хотя бы мяч.
Теперь давайте вспомним, что творилось в «Милане» в последнее время. Иван Газидис взял и вытеснил Бобана и Мальдини с управляющих должностей. В клуб должен прийти Ральф Рангник на пост тренера. Менеджер он отличный, а вот наставник для современного «Милана» спорный. Как чувствует себя в этом смысле Пиоли, сказать сложно. Три дисквалификации у миланцев – не будут играть Ибрагимович, Эрнандес и Кастильехо. Как вы понимаете, слишком много потерь.
«Ювентус» вполне может справиться без набравшего лишний вес Игуаина, Роналду и Дибала, судя по всему, появятся в стартовом составе. «Ювентус» постарается решить всё в основное время, потому что дополнительного времени не предусмотрено. Если будет ничья, а «Милан» будет стараться заполучить 1:1, то сразу будут назначены одиннадцатиметровые удары. Мне кажется, что у «Ювентуса» гораздо лучше позиция, чтобы хорошо отыграть в обороне и забить на мяч больше соперника. Я выбираю победу туринского клуба при тотале меньше 3,5. Коэффициент 2.20 очень манит в такой ситуации», — сказал Неценко.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 12 июня 2020
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 11 июня 2020
-
22:00
-
19:15
-
19:00
-
18:02
-
18:00
-
17:00
-
16:48
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 июня 2020
-
19:00