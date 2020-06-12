«Ювентус» — «Милан»: ставка Александра Неценко на игру 1/2 финала Кубка Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Милан».



Ставка: победа «Ювентуса» и меньше 4 мячей в матче за 2.20.



«Давайте вспомним события первой встречи. «Милан» вёл в счёте, но в компенсированное время был назначен спорный и скандальный пенальти за игру Калабрии рукой, и «Ювентус» смог заполучить очень приемлемую для себя ничью. В ответном матче на поле туринцев «Милану» необходимо забивать хотя бы мяч.



Теперь давайте вспомним, что творилось в «Милане» в последнее время. Иван Газидис взял и вытеснил Бобана и Мальдини с управляющих должностей. В клуб должен прийти Ральф Рангник на пост тренера. Менеджер он отличный, а вот наставник для современного «Милана» спорный. Как чувствует себя в этом смысле Пиоли, сказать сложно. Три дисквалификации у миланцев – не будут играть Ибрагимович, Эрнандес и Кастильехо. Как вы понимаете, слишком много потерь.



«Ювентус» вполне может справиться без набравшего лишний вес Игуаина, Роналду и Дибала, судя по всему, появятся в стартовом составе. «Ювентус» постарается решить всё в основное время, потому что дополнительного времени не предусмотрено. Если будет ничья, а «Милан» будет стараться заполучить 1:1, то сразу будут назначены одиннадцатиметровые удары. Мне кажется, что у «Ювентуса» гораздо лучше позиция, чтобы хорошо отыграть в обороне и забить на мяч больше соперника. Я выбираю победу туринского клуба при тотале меньше 3,5. Коэффициент 2.20 очень манит в такой ситуации», — сказал Неценко.



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