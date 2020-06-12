«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Александра Неценко на матч 31-го тура Бундеслиги

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» и обе забьют за 2.25.



«У «Хоффенхайма» случилась странная отставка тренера при том, что команда не потеряла шансов пробиться в Лигу Европы. В финал Кубка Германии вышли «Бавария» и «Байер», поэтому уже 7-е место в Бундеслиге станет еврокубковым. Сине-белые сейчас находятся именно на нем, хотя и чувствуют на спине дыхание «Фрайбурга» и даже «Герты». «Хоффенхайм» уже четыре тура забивает, при этом не уступая в счете. Но дома «деревенские» пропустили 35 голов в 15 встречах, что делает «Лейпциг» фаворитом.



Команда Юлиана Нагельсманна уже устала от ничьих. Особенно обидной случилась осечка в прошлом туре с худшей командой сезона «Падерборном», ведь соперник отыгрался в компенсированное время. С одной стороны, «Лейпциг» не уступает 11 туров кряду. С другой – на этом отрезке только 4 победы. Этот голод до успеха должен помочь «Лейпцигу» забить на мяч больше, ведь этот клуб все еще нуждается в отрыве от «Байера» и «Боруссии» М.



«Хоффенхайм» опять потерял основного защитника Хюбнера, который дисквалифицирован. По этой же причине «Лейпциг» не сможет рассчитывать на своего ключевого «оборонца» Юпамекано. Очевидно, что в линии защиты потери у оппонентов ощутимые, а победы очень хочется. Тем более у «Хоффенхайма» новый тренер. Это спортивный директор Александр Розен. Поговаривают, он и стал причиной увольнения старого наставника Альфреда Шредера. Ему и доказывать, что он прав, но на выезде «Лейпциг» чувствует себя намного комфортнее после возобновления сезона, поэтому предпочту результативную игру с обеих сторон, а также победу гостей», — сказал Неценко.



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