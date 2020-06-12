«Ювентус» — «Милан»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка Италии, прогнозы и ставки

Сегодня, 12 июня, «Ювентус» и «Милан» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 6.08.



Прогноз «Чемпионата»: Роналду забьёт + победа «Ювентуса» за 2.30.



Уровень кондиций соперников трудно сопоставить, ведь отталкиваться практически не от чего. Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в Турине с огромным энтузиазмом, но в этом никто не сомневался. Тренеры отвечают на вопросы о физическом состоянии футболистов дежурными фразами, что вполне логично.



Баланс сил сомнений не вызывает: состав у «Ювентуса» гораздо сильнее, а тут ещё и преимущество своего поля (пусть и при отсутствии болельщиков). Подопечные Маурицио Сарри часто валяют дурака и теряют очки в гостях, а вот в родных стенах похожи на машину: 12 побед в 13 поединках Серии А, 37 очков из 39 возможных, разница голов — 31:10.



«Милан» тем временем всерьёз рискует остаться за пределами топ-6. Всё это на фоне уже привычных новостей о перестановках в руководстве и туманном будущем. Если брать выезды «россонери» к топ-клубам, ничего хорошего не получится. 1:2 от «Ромы», 0:1 от «Ювентуса», 0:5 от «Аталанты». Сюда же можно добавить 2:4 от «Интера».



П1 с форой (-1) за 2.01 имеет право на жизнь. На своём поле «Юве» великолепен, а желания и энергии после долгой паузы будет хоть отбавляй. Но нам больше нравится другой вариант — П1 + гол Криштиану Роналду за 2.12. Португалец великолепно чувствует себя и находится в замечательной форме, да и в концовке сезона редко испытывает проблемы с результативностью.



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«Ювентус» — «Милан». Прогноз: воодушевлённый Роналду выведет Сарри в финал Кубка Италии Туринцы набрали на своём поле в Серии А 37 из 39 возможных очков.