«Бавария» — «Боруссия» М: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

Сегодня, 13 июня, «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в матче 31-го тура Бундеслиги. Начало — в 19:30 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



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