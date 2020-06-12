Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после объявления формата доигровки турнира

По данным европейских СМИ, УЕФА принял решение доиграть Лигу чемпионов. Матчи 1/8 финала будут доиграны, как и было запланировано, а затем нас ждёт «Финал восьми» в Лиссабоне. Букмекеры назвали фаворита турнира.



По оценке аналитиков, фаворит турнира — мюнхенская «Бавария». Поставить на победу немецкого клуба можно с коэффициентом 3.40. Баварцы ещё не получили путёвку в четвертьфинал, но у них в активе победа со счётом 3:0 над «Челси» в первой игре 1/8 финала.



Сделать ставку на «Манчестер Сити» можно за 4.00. Англичане в первой игре 1/8 финала обыграли «Реал» со счётом 2:1. Шансы «ПСЖ» эксперты оценили коэффициентом 6.50. У парижан уже есть путёвка в Лиссабон.



На «Барселону» можно сделать ставку с коэффициентом 7.00. Каталонцы сыграли вничью 1:1 свой первый матч против «Наполи». За 13.00 можно поставить на мадридский «Атлетико» и «РБ Лейпциг». Обе этих команды уже прошли в четвертьфинал.



За 17.00 можно сделать ставку на «Ювентус», у которого в пассиве 0:1 от «Лиона». Шансы «Аталанты», которая уже может бронировать билеты в Лиссабон, букмекеры оценили коэффициентом 21.00.



Поставить на победу мадридского «Реала» можно за 36.00. Несмотря на позитивные результаты первых матчей 1/8 финала, эксперты не верят в «Наполи» и «Лион». На один из этих клубов можно поставить за 81.00. Наконец, вероятность успеха «Челси» аналитики оценили коэффициентом 501.00.



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