«Ювентус» — «Милан»: прогноз Георгия Черданцева на встречу Кубка Италии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Милан» в 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020.



Cтавка: гол Роналду за 1.68.



«С огромным удовольствием и энтузиазмом делаю прогноз на предстоящий матч, потому что очень давно их не было – это футбол, по которому все мы соскучились. Итальянский футбол, матч «Ювентус» — «Милан» нас ожидает сегодня, который я сегодня буду комментировать.



Очень сложно делать какие-то аргументированные предположения, потому что ситуация беспрецедентная. Можно только процитировать главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, который сказал: «Я понятия не имею, в каком состоянии находятся мои игроки, сколько минут они могут выдержать в этом матче».



Напомню, что в Милане «Ювентус» сыграл вничью 1:1, так что ясно, что он фаворит в этом противостоянии. Тут «Милану» ловить особо нечего, хотя первый матч он провёл очень хорошо, но «Ювентус» на сегодня объективно сильнее по всем параметрам.



Я бы сконцентрировал ваше внимание вот на каком обстоятельстве – всё-таки нам нужен некий фундамент для анализа и каких-то выводов. Матч будет проходить по коронавирусному регламенту, который предполагает пять замен. Сарри – это тренер, который занимает первое место по количеству замен, которые он использует. Он всегда использует три замены и делает это достаточно быстро. Коллеги итальянцы предполагают, что уже до 80-й минуты он сделает свои пять замен. Это значит, что «Ювентус» использует 15 полевых футболистов, а у него скамейка гораздо мощнее и длиннее, чем у «Милана». Это, учитывая непонятное состояние команд, будет ключевым фактором, который, как многим кажется, оставляет «Милан» вообще без шансов в этом матче.



Из того, что удалось понять и прочитать, в хорошей форме приехал на сборы Роналду. Он по-прежнему мотивирован и хочет играть. Дибала, который переболел коронавирусом, тоже в неплохой форме. Любой матч «Ювентуса» на его поле, с болельщиками или без, я традиционно предлагаю брать голы либо Роналду, либо Дибалы. «Ювентус» — это та команда, где каждый занимается своим делом, группа атаки голы и забивает. Я бы взял гол и Роналду, и Дибалы — две ставки.



Удачи всем! Ещё раз поздравляю всех с возвращением футбола, итальянского в частности», — сказал Черданцев.

«Ювентус» — «Милан». Прогноз: воодушевлённый Роналду выведет Сарри в финал Кубка Италии Туринцы набрали на своём поле в Серии А 37 из 39 возможных очков.