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Календарь на 13 июня: «Наполи» — «Интер» и другие матчи для ставок и прогнозов

Календарь на 13 июня: «Наполи» — «Интер» и другие матчи для ставок и прогнозов
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Спорт постепенно возвращается из карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 13 июня.

Второй полуфинальный матч пройдёт в Кубке Италии, сыграют «Наполи» и «Интер». В первой игре, ещё до карантина, неаполитанцы на выезде выиграли — 1:0. Теперь они постараются сохранить перевес. Начало — в 22:00 мск.

Набирает обороты Примера. На субботу запланированы сразу 4 игры. В 14:00 начнётся встреча «Эспаньол» — «Алавес», спустя 4 часа Фёдор Смолов и его «Сельта» начнут выяснять отношения с «Вильярреалом», в 20:30 стартует игра «Леганес» — «Вальядолид». Завершится день — на Балеарских островах, матчем «Мальорки» и «Барселоны». Начало — в 23:00 мск.

А вот в Бундеслиге чемпионат уже скоро завершится. Собственно, «Бавария» может стать чемпионом уже по итогам 31-го тура. Для этого мюнхенцам нужно победить 13 июня «Боруссию» из Менхенгладбаха и ждать, что другая «Боруссия» — дортмундская — уступит «Фортуне». Кроме того, нас ждут матчи «Герта» — «Айнтрахт», «Кёльн» — «Унион», «Падерборн» — «Вердер» и «Вольфсбург» — «Фрайбург». Очень насыщенная суббота!

В чемпионате Португалии состоится одна игра. В 23:00 начнут свой поединок «Брага» и «Боавишта».

Интерес к Высшей лиге Беларуси падает, но турнир продолжается. На субботу запланированы три встречи: «Неман» примет «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» сыграет с «Динамо» из Бреста, а минское «Динамо» попробует обыграть «Славию».

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