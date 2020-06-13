«Эспаньол» — «Алавес»: ставка Александра Вишневского на матч чемпионата Испании 13 июня

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эспаньол» — «Алавес».



Ставка: «Эспаньол» забьёт во втором тайме за 1.84.



«Одна из главных интриг концовки сезона — вылетит ли «Эспаньол» в Сегунду. «Попугаи» находятся на последнем месте, однако зимой они здорово укрепились и по качеству игры были с января до прерывания чемпионата на уровне не хуже крепких середняков турнирной таблицы. Тренер Абелардо уже спасал от вылета «Алавес» в тяжёлой ситуации и теперь пытается исправить тяжёлую ситуацию во главе «Эспаньола».



Мне кажется, что «Эспаньолу» в принципе по силам отыграть шестиочковый отрыв от спасительного 17-го места. Каталонцам очки нужны куда больше, чем «Алавесу». Будь этот матч в марте, я бы ставил на победу «Эспаньола» вообще без колебаний, тем более что Абелардо прекрасно знает свою бывшую команду.



Но в каком состоянии футболисты сейчас, после трехмесячной паузы, — судить крайне сложно, поэтому я выберу ставку более аккуратную и поставлю на то, что «Эспаньол» забьёт во втором тайме. «Попугаям» есть кем укреплять игру, голов тут логичнее ждать после перерыва. «Эспаньолу» нужно играть на победу, ничья для них стала бы провалом. Думаю, в этом матче есть все шансы на острую концовку, когда кто-то активно будет идти вперёд и, возможно, давать сопернику шансы контратаковать. Мне кажется, ставка на гол «Эспаньола» после перерыва — неплохая идея».



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