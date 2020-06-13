Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Сельта» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура Примеры

«Сельта» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Вильярреал» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«В семи матчах «Сельты» из последних девяти в Примере в первых таймах голов не было, и можно было бы снова поставить на это. Но если посмотреть на последние матчи «Сельты» с «Вильярреалом» до всех этих печальных событий для Испании, то любят эти команды забивать друг другу. В первом круге была ничья в первом тайме — 0:0, но затем обменялись голами во втором, 3:1 — победила «Сельта». В прошлом сезоне «Сельта» дома победила — 3:2. До этого также 3:2 было, и 4:1 было — «Вильярреал» побеждал. В последних четырёх встречах команды обменивались голами. Но одна серия сменяет другую. До этого в четырёх матчах подряд как раз не доезжал вариант «обе забьют».

У «Сельты» сейчас такая ситуация в таблице, что нужно выбираться. Да, она не в зоне вылета. Но недалеко «Эйбар» и «Вальядолид». «Алавес» можно догнать. Очки нужны. «Вильярреалу» тоже нужны очки, чтобы побороться за место в еврокубках. От 7-го места, на котором сейчас находится «Валенсия», отделяют 4 очка. Команда Кальехи будет искать счастья в атаке.

Раз серия с забитыми мячами идёт, почему бы и здесь не обменяться голами. Назовём эту встречу — команда Смолова против команды Пако Алькасера».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020