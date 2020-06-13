«Герта» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии 13 июня

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Герта» — «Айнтрахт» в 31-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Герты» за 2.06.



«Матч, в котором большое значение будет иметь то, что «Айнтрахт» играл на Кубок Германии. Он проиграл мюнхенской «Баварии», причём играл второй парой, то есть в среду. Конечно, времени на восстановление очень мало. А тут — играть в гостях и ехать на другой конец Германии.



Я думаю, что «Герта» хорошо выглядит при новом тренере. То, что в последнем матче проиграли Дортмунду, не неожиданность. В общем, это закономерный процесс. А планомерная подготовка к этой игре должна дать результат.



Выберу ставку на победу «Герты» с коэффициентом 2.06».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.