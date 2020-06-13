«Наполи» — «Интер»: прогноз Олега Жукова на матч полуфинала Кубка Италии 13 июня

Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона 2019/2020 «Наполи» — «Интер».



Ставка: пенальти за 3.50.



«Продолжение итальянского футбола после паузы мы увидим вначале в кубковых матчах. На повестке дня — ответные игры 1/2 финала. Я предлагаю такой выбор: «Наполи» — «Интер», пенальти за сумасшедший коэффициент 3.5. Почему сумасшедший? Судите сами.



Назначение на этот поединок получил «человек-пенальти» Джанлука Рокки. В сезоне-2019/2020 Джанлука Рокки отсудил во всевозможных клубных турнирах 18 матчей и назначил в них 17 (!) пенальти, причём в пяти поединках он указывал на «точку» по два раза. Всего же наш выбор сыграл в 12 играх из 18. Коэффициент 3.5 — вы помните?



Теперь смотрим чисто итальянские матчи. Таких у нашего героя в текущем сезоне 12, в которых назначено 12 пенальти, а наш выбор сыграл 9 раз. С «Наполи» и «Интером» рефери пересекался 4 раза, все матчи были из разряда «топ» (соперниками были «Лацио», «Аталанта», «Рома» и «Ювентус»). Итог: 5 пенальти, ставка сыграла все 4 раза. Коэффициент 3.5 — вы помните?»



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