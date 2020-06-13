«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.65.



«Мальорка» находится в зоне вылета, у неё 25 очков, и ей позарез нужны очки. Но сейчас играть с лидером. Перед паузой важнейшую победу одержала «Мальорка» над «Эйбаром» в гостях. Так скажем, шансы остаться у неё есть — и теоретические, и математические. Но против «Барселоны», которой «Мальорка» проиграла в первом круге со счётом 2:5, поделать что-то будет тяжело.



У «Барселоны» вернулся Луис Суарес. Да, не сыграет из-за дисквалификации Лангле, но «Барселона» — просто фаворит. Последние выезды на Балеарские острова — было это в 2011-м и 2012-м — были удачными для «Барсы»: она побеждала — 2:0 и 3:0. Еще была победа — 4:2.



Но здесь — первый матч после паузы. Футболисты могут быть немного растерянными, растренированными. Через игры команды будут добирать. Матчей будет много: они будут чередоваться через два дня на третий. Тренерам нужно будет правильно разложить силёнки, ротировать состав.



Думаю, «Барса» выиграет, но не в очень результативном матче. Победа «Барсы» через «тотал меньше 4.5 мяча за 1.65» — неплохой вариант. Либо же за коэффициент выше «двойки» можно взять вариант победы через «тотал меньше 3.5 мяча».



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