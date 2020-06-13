«Эспаньол» — «Алавес»: прогноз Павла Занозина на матч 28-го тура чемпионата Испании

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эспаньол» — «Алавес».
Ставка: обе забьют — нет за 1.72.
«Мне кажется, что это легко прогнозируемая игра, даже с учётом того что встреча пройдёт после длительного перерыва. Вряд ли за это время команды стали какими-то другими за прошедшие пару месяцев.
У обоих соперников есть проблемы с созданием и реализацией голевых моментов. Где-то не хватает последнего паса, где-то подводит мастерство, где-то банальное невезение вмешивается в развитие событий. Именно поэтому едва ли нам предстоит наблюдать за крайне результативным матчем, в котором будет настоящий град голов. А значит, много забитых мячей здесь ждать не стоит. Матч очевидно низовой. Можно выбирать между «тоталом меньше» и «обе забьют — нет».
За второй вариант дают чуть больший коэффициент — 1.72. Поэтому я предлагаю сыграть «обе забьют — нет». Уверен, что много голов здесь не будет».
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