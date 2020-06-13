Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч 31-го тура Бундеслиги

«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч 31-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Боруссия» М.

Ставка: «Бавария» забьёт в каждом из таймов за 1.80.

«Бавария» на всех парах летит к чемпионству и не только к нему — в среду баварцы обыграли «Айнтрахт» в полуфинале Кубка Германии. Футболисты говорят о том, что они хотят завоевать требл в этом сезоне — выиграть не только две немецкие награды, но и Лигу чемпионов. Надо сказать, что все шансы на это у «Баварии» есть.

Я не думаю, что «Боруссии» хватит веры в собственные силы в этой встрече. «Баварии» нужно постараться побыстрее забить гол. Я думаю, что она это знает, поэтому выберу ставку «Бавария» забьёт в каждом из таймов» с коэффициентом 1.80. Мне кажется, что быстрый гол — это обязательная программа мюнхенцев, а гости будут раскрываться после перерыва и у «Баварии» возникнут шансы для контратак».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Бавария» — «Боруссия М». Прогноз: Киммиху и Нойеру придётся отложить чемпионство
Левандовски и Мюллер перебрали «горчичников» и не помогут мюнхенцам.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020