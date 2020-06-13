«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч 31-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Боруссия» М.



Ставка: «Бавария» забьёт в каждом из таймов за 1.80.



«Бавария» на всех парах летит к чемпионству и не только к нему — в среду баварцы обыграли «Айнтрахт» в полуфинале Кубка Германии. Футболисты говорят о том, что они хотят завоевать требл в этом сезоне — выиграть не только две немецкие награды, но и Лигу чемпионов. Надо сказать, что все шансы на это у «Баварии» есть.



Я не думаю, что «Боруссии» хватит веры в собственные силы в этой встрече. «Баварии» нужно постараться побыстрее забить гол. Я думаю, что она это знает, поэтому выберу ставку «Бавария» забьёт в каждом из таймов» с коэффициентом 1.80. Мне кажется, что быстрый гол — это обязательная программа мюнхенцев, а гости будут раскрываться после перерыва и у «Баварии» возникнут шансы для контратак».



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