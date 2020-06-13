«Бавария» — «Боруссия» М: где смотреть, трансляция матча, во сколько начало

Сегодня, 13 июня, «Бавария» примет «Боруссию» М в матче 31-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех гостей оценён коэффициентом 8.20. Поставить на ничью предлагается за 5.10.



Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Боруссия» М получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.



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