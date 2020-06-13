«Герта» — «Айнтрахт»: прогноз Павла Занозина на матч 31-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Герта» — «Айнтрахт» в 31-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.65.



«Мне кажется, что нас ожидает достаточно интересное противостояние. Дело в том, что обе команды отлично умеют действовать в нападении, пусть и не всегда способны отличиться надёжностью в обороне.



«Герта» находится на девятом месте с 51 голом, а «Айнтрахт» — на 11-м с 55 забитыми мячами. В прошлом туре «Герта» проиграла «Боруссии» — 0:1, а «Айнтрахт» уступил «Майнцу» — 0:2. Плюс, на неделе команда из Франкфурта уступила «Баварии» в полуфинале Кубка Германии — 1:2.



В последнее время я что-то рискую довольно сильно, поэтому в этот раз решил сыграть поаккуратнее. Очевидно верховой матч. Очевидно, что голов будет много, и в целом мне кажется, что можно ставить верх от 3.5, но дают неплохой коэффициент и на тотал больше 2.5.



Думаю, что можно выступить аккуратно и поставить на такой спокойненький верх. Играю «тотал больше 2.5 голов» с коэффициентом 1.65».



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