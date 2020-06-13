«Падерборн» — «Вердер»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 31-го тура Бундеслиги

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Вердер».



Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.69.



«Посткарантинный период у «Вердера» получается неплохой. Команда Кофельдта, как мне кажется, сбалансирована, она неплохо играет на результат. У «Вердера» ещё есть реальные шансы зацепиться за возможность остаться в Бундеслиге, поэтому надо мобилизоваться.



В четырёх матчах из шести «Вердер» играл низы. Кстати, он мог бы в пяти играх из шести отыграть эти низы, если бы не крупное поражение от «Айнтрахта», но там просто два мяча в концовке получили, когда уже бежали отыгрываться. А так, неплохо команда действует в обороне и по схеме с тремя центральными защитниками, и с четырьмя в линии.



Теперь что касается «Падерборна». Это ещё одна команда, у которой практически нет шансов. Если команда в этом матче проиграет, то она уже окончательно отправится во вторую Бундеслигу. Тем не менее эта команда тоже в четырёх матчах из шести после возобновления чемпионата сгоняла низы.



Эти низы происходят в том числе и из-за того, что «Падерборн» здорово контролирует мяч, борется за этот мяч. Не готов он к роли абсолютного аутсайдера и команды, которая терпит в обороне и отплевывается контратаками. Единственный сверх-гипер-верховой матч был с «Дортмундом», когда шесть получили. Но это был «Дортмунд», а тут соперник другого уровня.



Плюс, ещё один важный момент: у «Падерборна» не сыграет лучший бомбардир — Мамба.



Я думаю, что все эти факты и статус подвального дерби намекают нам на то, что большого количества голов в этом матче мы не увидим. Не думал, что доживу до такого момента и буду прогнозировать низ в чемпионате Германии, но это именно так. Мягкий низ с подстраховочкой — тотал меньше трёх».



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«Падерборн» — «Вердер». Прогноз: берём коэффициент 2.25 в матче аутсайдеров Бундеслиги После паузы на двоих соперники оформили только пять мячей.