«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Германии

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Боруссия» М.



Ставка: «Боруссия» не проиграет за 3.24.



«Бавария» — монстр, и в этом сезоне мюнхенцы снова это подтверждают. Смотреть на их игру одно удовольствие: это и прессинг, и контроль мяча, и уверенность в себе, и очень хороший Нойер.



Что же в таком случае «Боруссия», претендующая на зону Лиги чемпионов, может противопоставить «Баварии» в Мюнхене? «Бавария» на неделе провела полуфинальный матч Кубка Германии с «Айнтрахтом», а «Боруссия» в это время отдыхала. Идём дальше — у Мюнхена дисквалифицированы Левандовски и Мюллер, придется обойтись без них.



Конечно, «Бавария» будет настроена выиграть этот матч, потому что первая встреча завершилась не в её пользу — «Боруссия» дома победила со счетом 2:1. Это было последнее поражение «Баварии». После этого последовала серия из 16 матчей без проигрышей. Серия делится пополам ничьей с «Лейпцигом», остальное — сплошные победы. Сумасшедшая статистика.



Смотрим на чемпионат прошлого сезона. «Бавария» тогда дома проиграла «Боруссии» со счетом 0:3. Да, потом в гостях разнесла её — 5:1, но поражение-то было!



В предыдущем туре «Бавария» на выезде переиграла «Байер» на выезде — 4:2, а «Боруссия» уступила «Фрайбургу» — 0:1. В последних пяти турах у Менхенгладбаха две победы, одна ничья и два поражения.



Вышеперечисленные обстоятельства позволяют мне сделать прогноз на то, что «Боруссия» в этом матче не проиграет с коэффициентом 3.20».



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