«Наполи» — «Интер»: эксперты оценили шансы команд в матче полуфинала Кубка Италии

Сегодня, 13 июня, «Наполи» и «Интер» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Наполи» оценён коэффициентом 2.86.



Букмекеры не уверены, что матч Кубка Италии 13 июня «Наполи» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.97, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.99. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.

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