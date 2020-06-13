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«Наполи» — «Интер»: во сколько начало, трансляция матча Кубка Италии, где смотреть

«Наполи» — «Интер»: во сколько начало, трансляция матча Кубка Италии, где смотреть
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 13 июня, «Наполи» и «Интер» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Наполи» оценён коэффициентом 2.86.

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Италии «Наполи» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.97, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.99. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.

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