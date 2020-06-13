«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 28-го тура Примеры

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.91.

«Сразу скажу, что мой вариант на этот матч — обе забьют. И вот почему. «Барселону» сложно назвать неуязвимой в обороне, даже несмотря на то что она лидирует в чемпионате. За 27 туров сине-гранатовые пропустили 31 гол — в среднем больше гола за игру. Плюс ко всему, если мы берём 11 последних матчей этой команды, то наберётся всего три случая, когда «Барса» сохраняла ворота сухими.



Если мы берём гостевые игры, где нет такого аэродромного поля, как на «Камп Ноу», то там всё ещё хуже: за 13 матчей в чемпионате Испании «Барса» пропустила 19 голов. Да и вообще у каталонцев всего пять побед в этих 13 матчах.



Не забываем о том, что «Мальорка» небеспросветна в атаке — она забила 28 голов, в среднем больше гола за игру. В первом круге «Мальорка» дважды забила на «Камп Ноу», когда проиграла — 2:5.



Исходя из всех этих статистических данных, выбираю простенький вариант «обе забьют» с коэффициентом 1.91. Можете замешать всё это с победой гостей, но я остановлюсь на голах с обеих сторон».



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