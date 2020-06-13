«Сельта» — «Вильярреал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Сельта» — «Вильярреал».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.98.
«Слежу за «Сельтой», интересно посмотреть, как будет себя проявлять Фёдор Смолов. В этом матче ставлю на тотал больше 2,5, потому что и те и другие умеют атаковать. Наверное, обе команды начнут осторожно, но пытаются играть в коллективный футбол и атаковать. Рано или поздно должны быть голы.
«Сельта» ведёт борьбу за выживание. Мне кажется, у неё хорошие шансы остаться в Ла Лиге, так как в целом довольно хороший подбор игроков. Думаю, точно вылетит «Эспаньол», а также «Леганес». «Сельта» будет вести борьбу с «Мальоркой», и, думаю, сохранит прописку, а «Мальорка» опустится в лигу ниже. Конечно, есть ещё «Эйбар», но, опять же, нужно смотреть, в каком состоянии команды будут после рестарта чемпионата».
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