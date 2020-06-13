«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Брест»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Брест».



Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 1.46.



«Примерно похожие команды, но «Торпедо» чуть выше в таблице, хотя последние встречи между ними заканчивались в основном в пользу «Динамо». В этом сезоне «Динамо» играет хуже, чем в прошлом, но трудно выбрать фаворита матча.



Игра «Торпедо» в последнее время не нравится, да и неудачно торпедовцы играют с Брестом. Склоняюсь к тому, что «Динамо» не должно проиграть, потому что команда Сергея Ковальчука находит свою игру. Если лидеры команды готовы играть, у динамовцев есть грозная сила в атаке. Правда, «Торпедо» мало пропускает, поэтому сложно прогнозировать. Не знаю, будет ли Брест играть от обороны, но поставлю на то, что «Динамо» не проиграет.



Одним из недостатков Бреста является то, что не все игроки в равной степени действуют в обороне. Про Милевского не говорим, это вообще не его дело, хотя не скажу, что сейчас он игрок первой линии, но его обостряющие передачи очень сильны. Нет плотной игры в обороне, прессинга у «Динамо», а «Торпедо« может это использовать.



Динамо-Брест раззабивалось, и это удивляет. Динамовцы разорвали и «Минск», и «Рух», возможно, график одна игра в неделю для них оптимальный. Всё-таки «Динамо» — одна из самых возрастных команд чемпионата Беларуси, и, вполне вероятно, Бресту сложно играть два матча в неделю».



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