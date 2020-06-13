«Наполи» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч полуфинала Кубка Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Наполи» — «Интер».



Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.95.



«В первом матче в Милане, еще до паузы из-за с коронавируса, «Наполи» выиграл благодаря голу Фабьяна Руиса, сделав весомую заявку на выход в финал. Но сейчас всё непредсказуемо. Непонятно, в какой форме команды, сложно давать прогноз в такой ситуации, так как команды без игровой практики почти три месяца.



Сложный для прогноза матч, но постараюсь аргументировать свою позицию. Команды ещё набрали оптимальных кондиций, и, понимая, насколько важным будет матч, постараются сыграть осторожно. Кто-то говорит, что Конте в знак протеста выпустит молодежный состав, потому что его не устраивает дата проведения матча. Не думаю, что это произойдет, потому что «Интер» уже 9 лет ничего не выигрывает, а кубок — это трофей. Во-вторых, в чемпионате команда по потерянным очкам уступает «Ювентусу» и «Лацио». Оказавшись в шаге от финала, Конте постарается воспользоваться возможностью. Проигрыш — 0:1 неприятен, но его вполне можно отыграть, если учитывать, что у «Наполи» не будет поддержки родных трибун.



Обе команды постараются сыграть осторожно. Поговаривают, что Конте сыграет по схеме 3-4-1-2, выпустив Эриксена, который набрал очень хорошую форму на тренировках.



Гаттузо в «Наполи» показал себя до паузы как прагматик. Его команда играет от обороны, за счет чего одержала несколько знаковых побед, смогла показать достойный футбол в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов. «Наполи» при Гаттузо любит играть вторым номером. Мне кажется очень хорошей ставка «тотал голов в первом тайме меньше 1 за 1,95». Если будет забит один гол, это будет расход. Будет много фолов, много нарушений, много тактической борьбы, а матч едва ли получится зрелищным, потому что команды не набрали оптимальных кондиций. Они постараются сыграть осторожно».



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